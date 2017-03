Premier Soccer League fixtures out – Bosso take on Byo City in first week and finish season against Caps United

Sikhumbuzo Moyo, Senior Sports Reporter

CAPS United will begin the defence of their league title on the road to Shabanie Mine when the Castle Lager Premier Soccer League season gets underway next week.

According to the fixtures released by the PSL this morning, the highlight of Week One will be a clash between Dynamos and FC Platinum in Harare while Bulawayo giants Highlanders will kickoff their season against fellow neighbours Bulawayo City at Barbourfields Stadium in an early season derby.

Another City derby will see Premiership returnees Bantu Rovers and Chicken Inn coming face to face while Tsholotsho will entertain Hwange with How Mine being the only City side travelling to meet ZPC Kariba at Nyamhunga Stadium.

Another new side Yadah have been handed an early derby against Harare City. Completing Week One’s fixtures will be Ngezi Platinum against another returning side Black Rhinos at Baobab Stadium and Chapungu United squaring off against Triangle United.

In a year that the PSL is celebrating its silver jubilee, the league will have 18 teams after only two were relegated last season and four promoted.

The eagerly awaited fixture between Highlanders and Dynamos will bring the country to a standstill on Week Eight when The Glamour boys come to the City of Kings in what would be an active two weeks for the Dynamos as they would have met fellow arch rivals Caps United on Week Seven. Bosso meets Caps United on Week 17.

Last season, 22 goals were scored in Week One.

CASTLE LAGER PREMIER SOCCER LEAGUE 2017 FIXTURES

Match Day 1 Match Day 2

Highlanders FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Chicken Inn FC

Shabanie Mine FC v Caps United FC FC Platinum v Bantu Rovers FC

Harare City FC v Yadah FC Triangle FC v Dynamos FC

Z.P.C Kariba FC v How Mine FC Black Rhinos FC v Chapungu FC

Tsholotsho FC v Hwange FC Hwange FC v Ngezi Platinum FC

Ngezi Platinum FC v Black Rhinos FC How Mine FC v Tsholotsho FC

Chapungu FC v Triangle FC Yadah FC v Z.P.C Kariba FC

Dynamos FC v FC Platinum Caps United FC v Harare City FC

Bantu Rovers FC v Chicken Inn FC Highlanders FC v Shabanie Mine FC

Match Day 3 Match Day 4

Shabanie Mine FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v FC Platinum

Harare City FC v HighlandersFC Triangle FC v Chicken Inn FC

Z.P.C Kariba FC v Caps United FC Black Rhinos FC v Bantu Rovers FC

Tsholotsho FC v Yadah FC Hwange FC v Dynamos FC

Ngezi Platinum FC v How Mine FC How Mine FC v Chapungu FC

Chapungu FC v Hwange FC Yadah FC v Ngezi Platinum FC

Dynamos FC v Black Rhinos FC Caps United FC v Tsholotsho FC

Bantu Rovers FC v Triangle FC Highlanders FC v Z.P.C Kariba FC

Chicken Inn FC v FC Platinum Shabanie Mine FC v Harare City FC

Match Day 5 Match Day 6

Harare City FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Triangle FC

Z.P.C Kariba FC v Shabanie Mine FC Black Rhinos FC v FC Platinum

Tsholotsho FC v Highlanders FC Hwange FC v Chicken Inn FC

Ngezi Platinum FC v Caps United FC How Mine FC v Bantu Rovers FC

Chapungu FC v Yadah FC Yadah FC v Dynamos FC

Dynamos FC v How Mine FC Caps United FC v Chapungu FC

Bantu Rovers FC v Hwange FC Highlanders FC v Ngezi Platinum FC

Chicken Inn FC v Black Rhinos FC Shabanie Mine FC v Tsholotsho FC

FC Platinum v Triangle FC Harare City FC v Z.P.C Kariba FC

Match Day 7 Match Day 8

Z.P.C Kariba FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Black Rhinos FC

Tsholotsho FC v Harare City FC Hwange FC v Triangle FC

Ngezi Platinum FC v Shabanie Mine FC How Mine FC v FC Platinum

Chapungu FC v Highlanders FC Yadah FC v Chicken Inn FC

Dynamos FC v Caps United FC Caps United FC v Bantu Rovers FC

Bantu Rovers FC v Yadah FC Highlanders FC v Dynamos FC

Chicken Inn FC v How Mine FC Shabanie Mine FC v Chapungu FC

FC Platinum v Hwange FC Harare City FC v Ngezi Platinum FC

Triangle FC v Black Rhinos FC Z.P.C Kariba FC v Tsholotsho FC

Match Day 9 Match Day 10

Tsholotsho FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Hwange FC

Ngezi Platinum FC v Z.P.C Kariba FC How Mine FC v Black Rhinos FC

Chapungu FC v Harare City FC Yadah FC v Triangle FC

Dynamos FC v Shabanie Mine FC Caps United FC v FC Platinum

Bantu Rovers FC v Highlanders FC Highlanders FC v Chicken Inn FC

Chicken Inn FC v Caps United FC Shabanie Mine FC v Bantu Rovers FC

FC Platinum v Yadah FC Harare City FC v Dynamos FC

Triangle FC v How Mine FC Z.P.C Kariba FC v Chapungu FC

Black Rhinos FC v Hwange FC Tsholotsho FC v Ngezi Platinum FC

Match Day 11 Match Day 12

Ngezi Platinum FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v How Mine FC

Chapungu FC v Tsholotsho FC Yadah FC v Hwange FC

Dynamos FC v Z.P.C Kariba FC Caps United FC v Black Rhinos FC

Bantu Rovers FC v Harare City FC Highlanders FC v Triangle FC

Chicken Inn FC v Shabanie Mine FC Shabanie Mine FC v FC Platinum

FC Platinum v Highlanders FC Harare City FC v Chicken Inn FC

Triangle FC v Caps United FC Z.P.C Kariba FC v Bantu Rovers FC

Black Rhinos FC v Yadah FC Tsholotsho FC v Dynamos FC

Hwange FC v How Mine FC Ngezi Platinum FC v Chapungu FC

Match Day 13 Match Day 14

Chapungu FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Yadah FC

Dynamos FC v Ngezi Platinum FC Caps United FC v How Mine FC

Bantu Rovers FC v Tsholotsho FC Highlanders FC v Hwange FC

Chicken Inn FC v Z.P.C Kariba FC Shabanie Mine FC v Black Rhinos FC

FC Platinum v Harare City FC Harare City FC v Triangle FC

Triangle FC v Shabanie Mine FC Z.P.C Kariba FC v FC Platinum

Black Rhinos FC v Highlanders FC Tsholotsho FC v Chicken Inn FC

Hwange FC v Caps United FC Ngezi Platinum FC v Bantu Rovers FC

How Mine FC v Yadah FC Chapungu FC v Dynamos FC

Match Day 15 Match Day 16

Dynamos FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Caps United FC

Bantu Rovers FC v Chapungu FC Highlanders FC v Yadah FC

Chicken Inn FC v Ngezi Platinum FC Shabanie Mine FC v How Mine FC

FC Platinum v Tsholotsho FC Harare City FC v Hwange FC

Triangle FC v Z.P.C Kariba FC Z.P.C Kariba FC v Black Rhinos FC

Black Rhinos FC v Harare City FC Tsholotsho FC v Triangle FC

Hwange FC v Shabanie Mine FC Ngezi Platinum FC v FC Platinum

How Mine FC v Highlanders FC Chapungu FC v Chicken Inn FC

Yadah FC v Caps United FC Dynamos FC v Bantu Rovers FC

Match Day 17 Match Day 18

Bantu Rovers FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Highlanders FC

Chicken Inn FC v Dynamos FC Caps United FC v Shabanie Mine FC

FC Platinum v Chapungu FC Yadah FC v Harare City FC

Triangle FC v Ngezi Platinum FC How Mine FC v Z.P.C Kariba FC

Black Rhinos FC v Tsholotsho FC Hwange FC v Tsholotsho FC

Hwange FC v Z.P.C Kariba FC Black Rhinos FC v Ngezi Platinum FC

How Mine FC v Harare City FC Triangle FC v Chapungu FC

Yadah FC v Shabanie Mine FC FC Platinum v Dynamos FC

Caps United FC v Highlanders FC Chicken Inn FC v Bantu Rovers FC



Match Day 19 Match Day 20

Chicken Inn FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Shabanie Mine FC

Bantu Rovers FC v FC Platinum Highlanders FC v Harare City FC

Dynamos FC v Triangle FC Caps United FC v Z.P.C Kariba FC

Chapungu FC v Black Rhinos FC Yadah FC v Tsholotsho FC

Ngezi Platinum FC v Hwange FC How Mine FC v Ngezi Platinum FC

Tsholotsho FC v How Mine FC Hwange FC v Chapungu FC

Z.P.C Kariba FC v Yadah FC Black Rhinos FC v Dynamos FC

Harare City FC v Caps United FC Triangle FC v Bantu Rovers FC

Shabanie Mine FC v Highlanders FC FC Platinum v Chicken Inn FC

Match Day 21 Match Day 22

FC Platinum v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Harare City FC

Chicken Inn FC v Triangle FC Shabanie Mine FC v Z.P.C Kariba FC

Bantu Rovers FC v Black Rhinos FC Highlanders FC v Tsholotsho FC

Dynamos FC v Hwange FC Caps United FC v Ngezi Platinum FC

Chapungu FC v How Mine FC Yadah FC v Chapungu FC

Ngezi Platinum FC v Yadah FC How Mine FC v Dynamos FC

Tsholotsho FC v Caps United FC Hwange FC v Bantu Rovers FC

Z.P.C Kariba FC v Highlanders FC Black Rhinos FC v Chicken Inn FC

Harare City FC v Shabanie Mine FC Triangle FC v FC Platinum



Match Day 23 Match Day 24

Triangle FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Z.P.C KaribaFC

FC Platinum v Black Rhinos FC Harare City FC v Tsholotsho FC

Chicken Inn FC v Hwange FC Shabanie Mine FC v Ngezi Platinum FC

Bantu Rovers FC v How Mine FC Highlanders FC v Chapungu FC

Dynamos FC v Yadah FC Caps United FC v Dynamos FC

Chapungu FC v Caps United FC Yadah FC v Bantu Rovers FC

Ngezi Platinum FC v Highlanders FC How Mine FC v Chicken Inn FC

Tsholotsho FC v Shabanie Mine FC Hwange FC v FC Platinum

Z.P.C Kariba FC v Harare City FC Black Rhinos FC v Triangle FC



Match Day 25 Match Day 26

Black Rhinos FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Tsholotsho FC

Triangle FC v Hwange FC Z.P.C Kariba FC v Ngezi Platinum FC

FC Platinum v How Mine FC Harare City FC v Chapungu FC

Chicken Inn FC v Yadah FC Shabanie Mine FC v Dynamos FC

Bantu Rovers FC v Caps United FC Highlanders FC v Bantu Rovers FC

Dynamos FC v Highlanders FC Caps United FC v Chicken Inn FC

Chapungu FC v Shabanie Mine FC Yadah FC v FC Platinum

Ngezi Platinum FC v Harare City FC How Mine FC v Triangle FC

Tsholotsho FC v Z.P.C Kariba FC Hwange FC v Black Rhinos FC

Match Day 27 Match Day 28

Hwange FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Ngezi Platinum FC

Black Rhinos FC v How Mine FC Tsholotsho FC v Chapungu FC

Triangle FC v Yadah FC Z.P.C Kariba FC v Dynamos FC

FC Platinum v Caps United FC Harare City FC v Bantu Rovers FC

Chicken Inn FC v Highlanders FC Shabanie Mine FC v Chicken Inn FC

Bantu Rovers FC v Shabanie Mine FC Highlanders FC v FC Platinum

Dynamos FC v Harare City FC Caps United FC v Triangle FC

Chapungu FC v Z.P.C Kariba FC Yadah FC v Black Rhinos FC

Ngezi Platinum FC v Tsholotsho FC How Mine FC v Hwange FC

Match Day 29 Match Day 30

How Mine FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Chapungu FC

Hwange FC v Yadah FC Ngezi Platinum FC v Dynamos FC

Black Rhinos FC v Caps United FC Tsholotsho FC v Bantu Rovers FC

Triangle FC v Highlanders FC Z.P.C Kariba FC v Chicken Inn FC

FC Platinum v Shabanie Mine FC Harare City FC v FC Platinum

Chicken Inn FC v Harare City FC Shabanie Mine FC v Triangle FC

Bantu Rovers FC v Z.P.C Kariba FC Highlanders FC v Black Rhinos FC

Dynamos FC v Tsholotsho FC Caps United FC v Hwange FC

Chapungu FC v Ngezi Platinum FC Yadah FC v How Mine FC



Match Day 31 Match Day 32

Yadah FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Dynamos FC

How Mine FC v Caps United FC Chapungu FC v Bantu Rovers FC

Hwange FC v Highlanders FC Ngezi Platinum FC v Chicken Inn FC

Black Rhinos FC v Shabanie Mine FC Tsholotsho FC v FC Platinum

Triangle FC v Harare City FC Z.P.C Kariba FC v Triangle FC

FC Platinum v Z.P.C Kariba FC Harare City FC v Black Rhinos FC

Chicken Inn FC v Tsholotsho FC Shabanie Mine FC v Hwange FC

Bantu Rovers FC v Ngezi Platinum FC Highlanders FC v How Mine FC

Dynamos FC v Chapungu FC Caps United FC v Yadah FC

Match Day 33 Match Day 34

Caps United FC v Bulawayo City FC Bulawayo City FC v Bantu Rovers FC

Yadah FC v Highlanders FC Dynamos FC v Chicken Inn FC

How Mine FC v Shabanie Mine FC Chapungu FC v FC Platinum

Hwange FC v Harare City FC Ngezi Platinum FC v Triangle FC

Black Rhinos FC v Z.P.C Kariba FC Tsholotsho FC v Black Rhinos FC

Triangle FC v Tsholotsho FC Z.P.C Kariba FC v Hwange FC

FC Platinum v Ngezi Platinum FC Harare City FC v How Mine FC

Chicken Inn FC v Chapungu FC Shabanie Mine FC v Yadah FC

Bantu Rovers FC v Dynamos FC Highlanders FC v Caps United FC