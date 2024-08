359 Goals ahead of Matchday 24 in the Castle Larger Premier Soccer League.

Goal Scorers

10 William Manondo Caps united

10 Tymon Machope Simba Bhora

9 Khama Billiat Yadah

7 Jaun Mutudza FC Platinum

7 Lynoth Chikuhwa Highlanders

7 Evans Katema Bikita Mineral

7 Walter Musona Simba Bhora

6 Never Rauzhi Bulawayo Chiefs

6 Brighton Ncube Highlanders

6 Takunda Benhura Ngezi Platinum

5 Michael Tapera Manica Diamonds

4 Gift Mwinga Chegutu Pirates

4 Hastings Chaphusha Caps United

4 Ralph Kawondera Caps United

4 Brighton Makopa Chicken Inn

4 Michael Charamba Chicken Inn

4 Wilfred Muvirimi FC Platinum

4 Davidson Marowa FC Platinum

4 Selemani Jarrison FC Platinum

4 Anelka Chivandire Green Fuel

4 Donald Ngoma Green Fuel

4 Godfrey Mkambi Herentals

4 John Zhuwawo Herentals

4 Obriel Chirinda Ngezi Platinum

4 Evans Rusike Yadah

3 Brian Jaravaza Arenel

3 Liberty Masveure Bikita Minerals

3 Godfrey Muchunje Bulawayo Chiefs

3 Cleopas Dube Chegutu Pirates

3 Rodwell Chinyengetere Caps United

3 Emmanuel Paga Dynamos

3 Kevin Moyo Dynamos

3 Sadney Uri-Khob Dynamos

3 Lawrence Mhlanga FC Platinum

3 Kelly Shiyandindi Hwange

3 Milton Chimedza Herentals

3 Marvin Sibanda Highlanders

3 Fortune Binzi Manica Diamonds

3 Mthokozisi Msebe Simba Bhora

3 Eric Mafirenyika Tel One

3 Washington Navaya Tel One

3 Blessed Ndereki Yadah

2 Chris Makamira Bikita Minerals

2 Allan Gahadzikwa Bikita Minerals

2 Barnabas Mtuche Bikita Minerals

2 Leeroy Ndlovu Bulawayo Chiefs

2 Panashe Shoko Bulawayo Chiefs

2 Reason Sibanda Bulawayo Chiefs

2 Lot Chiwunga Caps United

2 Brendon Rendo Chicken Inn

2 Brian Muza Chicken Inn

2 Valentine Kandonvzo Dynamos

2 Thandolwenkosi Ngwenya FC Platinum

2 Panashe Mutimbanyoka FC Platinum

2 Rainsome Pavari FC Platinum

2 Clive Rupiya Green Fuel

2 Melikhaya Ncube Highlanders

2 Mckinnon Mushore Highlanders

2 Archford Faira Highlanders

2 Marceline Mlilo Hwange

2 Pritchard Mphelele Hwange

2 Farai Banda Manica Diamonds

2 Tawanda Macheke Manica Diamonds

2 Polite Moyo Ngezi Platinum

2 Tapiwa Mandinyenya Ngezi Platinum

2 Talent Chamboko Ngezi Platinum

2 Moses Demera Ngezi Platinum

2 Billy Veremu Simba Bhora

2 Claude Mapoka Ngezi Platinum

2 Polyester Shoko Tel One

2 Blessing Sibanda Tel One

2 Fredrick Muza Tel One

2 Malvin Kwinjo Tel one

2 Tafadzwa Sibanda Tel One

2 Jerry Chipangura Yadah

2 Vincent Sango Yadah

2 Stanley Ngala ZPC Kariba

2 Leroy Murape ZPC Kariba

1 Njabulo Ngwenya Arenel

1 Johane Sibanda Arenel

1 Tatenda Machisi Arenel

1 Cedric Chinomona Arenel

1 Toto Banda Arenel

1 Adonsi Nyoni Arenel

1 Dalubuhle Dlodlo Arenel

1 Lucky Nyathi Arenel

1 Polite Mwende Arenel

1 Benjamin Addotey Bulawayo Chiefs

1 Dennis Nhongo Bikita Minerals

1 Wayne Makuva Caps United

1 Russell Chifura Chegutu Pirates

1 Tinotenda Chiunye Chegutu Pirates

1 Lenny Chibaya Chegutu Pirates

1 Reginalt Ngazima Chegutu Pirates

1 Simba Domingo Chegutu Pirates

1 Dexter Phiri Chegutu Pirates

1 Itai Mabhunu Chicken Inn

1 Lincoln Mangayira Chicken Inn

1 Malvin Hwata Chicken Inn

1 Genius Mutungamiri Chicken Inn

1 Mpumelelo Bhebhe Chiccken Inn

1 Alexander Mandinyenya Dynamos

1 Donald Mudadi Dynamos

1 Freedy Alicky Dynamos

1 Nomore Chinyerere Dynamos

1 Emmanuel Jalai Dynamos

1 Donald Dzinyai Dynamos

1 Issa Sadiki Dynamos

1 Brian Banda FC Platinum

1 Mbongeni Ndlovu FC Platinum

1 Washington Mapuwa Green Fuel

1 James Nguluve Green Fuel

1 Tinotenda Meke Green Fuel

1 Bruno Mtigo Green Fuel

1 Chris Ngwende Green Fuel

1 Dreamer Liyeto Herentals

1 Tafadzwa Jim Herentals

1 Tino Benza Herentals

1 Blessing Phiri Herentals

1 Tinashe Mupumha Herentals

1 Blessing Majarira Herentals

1 Grey Kufandada Herentals

1 Andrew Mbeba Highlanders

1 Mvelo Khoza Highlanders

1 Godfrey Makaruse Highlanders

1 Peter Muduhwa Highlanders

1 Marvellous Chigumira Highlanders

1 Nqobile Ndlovu Highlanders

1 Gift Mbweti Hwange

1 Sipho Ndlovu Hwange

1 Solomon Sithole Hwange

1 Dominic Chungwa Hwange

1 Mongameli Tshuma Hwange

1 Kudzai Dhemere Manica Diamonds

1Trevor Mavhunga Manica Diamonds

1 Thubelihle Jubane Manica Diamonds

1 Brett Amidu Manica Diamonds

1 Charles Teguru Manica Diamonds

1 Raymond Uchena Greenfuel

1 Walter Vuwa Ngezi Platinum

1 Qdir Amin Ngezi Platinum

1 Farai Madhananga Ngezi Platinum

1 Tinotenda Murasinarwa Ngezi Platinum Stars

1 Never Tigere Ngezi Platinum Stars

1 Junior Makunike Simba Bhora

1 Blessing Moyo Simba Bhora

1 Vasili kawe Simba Bhora

1 Perfect Chikwende Simba Bhora

1 Harrison Masina Simba Bhora

1 Ronald Kangadzi Simba Bhora

1 Frankson Bushiri Tel One

1 Collins Chidomaya Tel One

1 Kudzayi Jaison Tel one

1 Aubrey Nyandoro Tel One

1 Blessing Sahondo Tel One

1 Lloyd Gwerina Tel One

1 Prosper Kafelapanjila Yadah

1 Marlon Mushonga Yadah

1 Clive Dzingai ZPC Kariba

1 Samuel Makawa ZPC Kariba

1 Nyasha Gurende ZPC Kariba

1 Migos Svinurayi ZPC Kariba

1 Collen Muleya ZPC Kariba

1 Fanuel Shoko ZPC Kariba

1 Telmore Pio ZPC Kariba

1 OG Donald Dzinyai(Dynamos) vs Hwange Week 2

1 OG Meki Meki(Chegutu Pirates) vs ZPC Kariba Week 2

1 OG Carlton Munzabwa(Bikita Minerals) vs Yadah Week 2

1 OG Kudzai Chigwida(Ngezi Platinum) vs Simba Bhora Week 11

1OG Rueben Machaya(Chegutu Pirates) vs Herentals Week 15

1OG Erica Mafirenyika (tel One) vs Arenel Week 16

1OG Lincoln Mangaira (Chicken Inn) vs Bikita Mineralas Week 16

1OG Leo Hofisi(Tel One) vs FC Platinum Week 17

1OG Lawrence Mabhisera(Manica Diamonds) vs Chicken Inn Week 22

2 goals awarded to FC Platinum for their abandoned match vs Caps United (Mutudza Goal before the abandonment counted)

2 goals awarded to Dynamos for their abandoned match vs Chegutu Pirates (Dzvinyai Goal before the abandonment counted)… Source Muziwethu Hadebe