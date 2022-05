Full list of 2022 Star FM Listeners’ Choice Awards nominees

The Star FM Listeners’ Choice Awards are taking place in Harare this weekend with the event set to be live-streamed on the Star FM Facebook page. Below is the full list of nominees.

1. BEST GOSPEL SONG CATEGORY

a) Mambo Dhuterere Feat Zolasko – Hamen Hlebana

b) Breeze Music – Masaisai

c) Janet Manyowa Feat Takesure Zamar – Mutsvene

d) Everton Mlalazi Feat Minister Mahendere – Pfugama Unamate

e) Jonah Chivasa Feat Takie Ndou – Shh

2. BEST COLLABORATION CATEGORY

a) Nutty O Feat Kae Chaps – Be My Girl

b) Roki Feat Koffi Olimide And Rayvanny – Patati Patata

c) Gemma Griffiths Feat Nutty O & Asaph – +263

d) Tamy Moyo Feat Souljah Love – Rudo

e) Mambo Dhuterere Feat Zolasko – Hamen Hlebana

3. ALBUM OF THE YEAR CATEGORY

a) Nutty O – Mustard Seed

b) Tamy Moyo – Bvudzijena

c) Freeman – Robbery

d) Ex Q – Verified Milestone

e) Jah Prayzah – Gwara

4. BEST AFRICAN POP SONG CATEGORY

a) Zoe Lerae – Nhema

b) Tocky Vibes – Nhema

c) Herman – Fantastico

d) Ex Q – Nezvangu

e) Jah Prayzah – Svovi

5. BEST PRODUCER CATEGORY

a) Dj Tamuka

b) Levels

c) Sunshine

d) Oskid

e) Solyd The Plug

6. BEST DUO OR GROUP CATEGORY

a) Diamond Boys – Kudawashe

b) Fusion 5 Mangwiro Feat Mwenje Mathole And Denilson Musekiwa – Kuhope

c) Zimpraise Feat Jah Prayzah – Zvikomborero

d) Breeze Music – Masaisai

e) Purple Pride Feat Leonard Zhakata – Musandikanganwe

7. BEST NEWCOMER CATEGORY

a) Ropa Sakala

b) DT Bio Mudimba

c) Kae Chaps

d) Feli Nandi

e) Nicky Genius

8. BEST FEMALE ARTIST CATEGORY

a) Gemma Griffiths

b) Tamy Moyo

c) Janet Manyowa

d) Zoe Lerae

e) Feli Nandi

9. BEST MALE CATEGORY

a) Nutty O

b) Freeman

c) Holy Ten

d) Roki

e) Mambo Dhuterere

10. BEST SONG BY A ZIMBABWEAN IN THE DIASPORA

a) Nox – Stay With Me

b) Dj Zandimaz Feat Nhlanhla And Nutty O – Ngifuna Wena

c) Julian King – Ndomudawo Mwari

d) Valee Music – Ngokwakho

e) Audius Mtawarira – Lovers

11. BEST HIP HOP SONG

a) Holy Ten – Wakatuka Amai

b) Takura – Push To Start

c) Jnr Brown – Baba Bona

d) Crooger Feat Poptain – Handidi

e) Asaph, Msizkay And Mawiza – Back To December

12. BEST SONG OF THE YEAR CATEGORY

a) Nutty O – Handipere Power

b) Souljah Love – Simudza Gumbo

c) Tamy Moyo Feat Souljah Love – Rudo

d) Freeman – Pombi

e) Roki Feat Mr Brown And Leon – Screenshot

13. BEST RNB SONG CATEGORY

a) Nyasha David – Ndoda

b) Jah Prayzah – Nyeredzi

c) Roki – Uchandifunga

d) Fusion 5 Mangwiro Feat Mwenje Mathole And Denilson – Kuhope

e) Bryan K Feat Anita Jaxson – Pandiri

14. BEST HOUSE/AMAPIANO CATEGORY

a) Diamond Boys – Kudakwashe

b) Roki Feat Mr Brown And Leon – Screenshot

c) Nicky Genius – Marambadoro

d) Dj Zandimaz Feat Nhlanhla And Nutty O – Ngifuna Wena

e) Anita Jaxson – Higher On Your Love

15. BEST ZIMDANCEHALL SONG CATEGORY

a) Nutty O – Handipere Power

b) Freeman – Gomba

c) Souljah Love – Simudza Gumbo

d) Poptain – Before

e) Natasha Muz – Fake Friends

16. LISTENERS CHOICE SONG OF THE YEAR CATEGORY

a) Nutty O – Handipere Power

b) Freeman – Pombi

c) Souljah Love – Simudza Gumbo

d) Mambo Dhuterere Feat Zolasko – Hamen Hlebana

e) Roki Feat Mr Brown And Leon – Screenshot

17. BEST SUNGURA CATEGORY

a) DT Bio Mudimba

b) Mark Ngwazi

c) Tindo Ngwazi

d) Gift Amuli

e) Tete Pipilo