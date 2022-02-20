Full list of 2022 Zimbabwe Music Awards winners

20 Feb, 2022 - 13:02 0 Views
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Full list of 2022 Zimbabwe Music Awards winners

The Chronicle

BEST GROUP/ DUO

BREEZE MUSIC

BEST NEW COMER

SHASHL

BEST ALBUM

NUTTY O – MUSTARD SEED

ZIM DANCEHALL

FREEMAN HKD

BEST SUNGURA

D.T BIO MUDIMBA

BEST AFROPOP

EXQ

BEST HIPHOP

R. PEELS

BEST CONTEMPORARY GOSPEL

EVERTON MLALAZIBEST

TRADITIONAL GOSPEL

DORCAS MOYO

BEST RNB & SOUL

NYASHA DAVID

BEST JAZZ

AGGA NYABINDE

BEST DANCE (HOUSE/GQOM/KWAITOO/EDM)

DJ ZANDIMAZ

BEST TSHIBILIKA

INSIMBI ZEZHWANE

BEST TRADITIONAL (CHINYAKARE/CHIMURENGA)

ANDY MURIDZO

BEST TRADITIONAL (EZOMDABU/ IMBUBE)

AMAQAQA

BEST ALTERNATIVE

AGGA NYABINDE

PRODUCER OF THE YEAR

DJ TAMUKA

BEST MUSIC VIDEO

FREEMAN HKD- POMBI

VIDEOGRAPHER OF THE YEAR

SAN PEDRO

BEST COLLABORATION

ROKI FT KOFFI OLOMIDE & RAY VANNY – PATATI PATATI

BEST INTERNATIONAL ZIMBABWEAN ARTIST

DJ ZANDIMAZ

BEST MALE ARTIST

NUTTY O

BEST FEMALE ARTIST

DJ ZANDIMAZ

SONG OF THE YEAR

NUTTY O – HANDIPERI POWER

LIFETIME ACHIEVEMENT

MUNO MUKUNDU

 

 

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