Full list of 2022 Zimbabwe Music Awards winners

The Chronicle
BEST GROUP/ DUO
BREEZE MUSIC
BEST NEW COMER
SHASHL
BEST ALBUM
NUTTY O – MUSTARD SEED
ZIM DANCEHALL
FREEMAN HKD
BEST SUNGURA
D.T BIO MUDIMBA
BEST AFROPOP
EXQ
BEST HIPHOP
R. PEELS
BEST CONTEMPORARY GOSPEL
EVERTON MLALAZIBEST
TRADITIONAL GOSPEL
DORCAS MOYO
BEST RNB & SOUL
NYASHA DAVID
BEST JAZZ
AGGA NYABINDE
BEST DANCE (HOUSE/GQOM/KWAITOO/EDM)
DJ ZANDIMAZ
BEST TSHIBILIKA
INSIMBI ZEZHWANE
BEST TRADITIONAL (CHINYAKARE/CHIMURENGA)
ANDY MURIDZO
BEST TRADITIONAL (EZOMDABU/ IMBUBE)
AMAQAQA
BEST ALTERNATIVE
AGGA NYABINDE
PRODUCER OF THE YEAR
DJ TAMUKA
BEST MUSIC VIDEO
FREEMAN HKD- POMBI
VIDEOGRAPHER OF THE YEAR
SAN PEDRO
BEST COLLABORATION
ROKI FT KOFFI OLOMIDE & RAY VANNY – PATATI PATATI
BEST INTERNATIONAL ZIMBABWEAN ARTIST
DJ ZANDIMAZ
BEST MALE ARTIST
NUTTY O
BEST FEMALE ARTIST
DJ ZANDIMAZ
SONG OF THE YEAR
NUTTY O – HANDIPERI POWER
LIFETIME ACHIEVEMENT
MUNO MUKUNDU