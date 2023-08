FULL National Assembly results For Matabeleland South

Compiled by Online Team

THE following are the results of the parliamentary elections in Matabeleland South. The duly elected Members of Parliament are in bold.

Beitbridge West

Morgan Ncube CCC 7 428

Thusani Ndou Zanu-PF 7 332

Cephas Ndou Independent 1 114

Gwanda South

Omphile Marupi Zanu-PF 7 941

Patrick Dube CCC 5 099

Timothy Nare Zapu 270

Happy Gumbo Uza 269

Insiza South

Spare Sithole Zanu-PF 8 072

Paul Sifanjani Moyo CCC 2439

Umzingwane

Levi Mayihlome Zanu-PF 7 416

Mcebisi Ndlovu CCC 7 232

Beitbridge East

Albert Nguluvhe Zanu-PF 8 635

Renatho Ndou CCC 5 626

Insiza North

Farai Taruvinga Zanu-PF 9 716

David Masuku CCC 4 837

Bulilima

Dingumuzi Phuthi Zanu-PF 7 078

Bekezela Maplanka CCC 6 784

Matobo Mangwe

Madlalaboy Ndebele CCC 6 701

Soul Ncube ZanuPF 5 046

Patriotic Khupe Zapu 1 554

Jacob Ngwenya Independent 326

Gwanda-Tshitaudze

Fisani Moyo Zanu-PF 8 671

Jastone Mazhale CCC 5 839

Luckson Ncube Zapu 271

MATOBO

Edgar Moyo Zanu-PF 7 366

Collen Ngwenya CCC 6 219

Absolutely Dube Zapu 698

Mlungisi Nyathi Independent 278

MANGWE

Vincent Sihlabo CCC 7 705

Sindisiwe Nleya Zanu-PF 6506

Thembinkosi Nkomo Zapu 564

Gobasamang Dube MRP 350

GWANDA NORTH

Desire Nkala CCC 7 456

Lungisani Coster Two Minutes Ncube Zanu-PF 7051