Line ups: Chicken Inn host ZPC Kariba at Luveve Stadium.

Chicken Inn – host ZPC Kariba at Luveve Stadium in Bulawayo.

Team News:

After missing the four-goal thriller against FC Platinum on Thursday, Warrior goalkeeper Donovan Bernard returns to the Chicken Inn 11.

Veteran midfielder Danny Phiri sits on the bench for the home side.

Teams:

Chicken Inn:

Donovan Bernard (gk), Malvin Hwata, Lincoln Mangaira, Itai Mabunu, Brendon Rendo, Joseph Tulani, Michael Charamba, Elshamar Phiri, Xolani Ndlovu, Arthur Chinda, Genius Mutungamiri

ZPC Kariba:

Hamilton Makainganwa (gk), Nyasha Gurende, Boid Mutukure, Marshal Gavaza, Clive Dzingayi, Collen Muleya, Fanuel Shoko, Samuel Makawa, Leeroy Murape, Stanley Ngala