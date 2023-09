See lineups: Highlanders FC vs Chicken Inn FC

Online Reporter

Highlanders FC host Chicken Inn FC at Barbourfields Stadium this afternoon

The teams are lining up as follows:

Highlanders FC

Ariel Sibanda, Calvin Chigonero, Lynoth Chikuhwa, Brighton Mhanhire, Andrew Mbeba Peter Muduhwa, Stanley Ngala, Darlington Mukuli, Archford Faira, Mbongeni Ndlovu, Melikhaya Ncube

Chicken Inn FC

Bernard Donovan, Malvin Hwata, Michael Charamba, Mpumelelo Bhebhe, Richard Hachiro, Nielson Ketala, Genius Mutungamiri, Leslie Lunga, Shepherd Mhlanga, Xolani Ndlovu, George Majika