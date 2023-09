Sheasham FC vs Hwange FC, full lineups

Sheasham Football Club players and coaches

GWERU based Sheasham FC is taking on

Hwange FC at Bata stadium in Gweru this afternoon

TEAMS:

SHEASHAM: Elton Sibanda,Collen Kwaramba,Roy Useni,Polyester Shoko, Thubelihle Jubane, Nigel Mpinduki ,Dinoleen Masukuta ,Munyaradzi Chirwa ,Kudakwashe Musharu , Hillary Bakacheza, Liberty Masveure

HWANGE: Nedrick Madeya,Jofias Mupande,Elisha Zulu,Raylton Maphosa, Goodwin Goriyati, Thabani Goredema,Prichard Mpelele,Solomon Sithole,Kelly Shayandindi,Lukas Sibanda, Marcelline Mlilo.