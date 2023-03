Zanu PF Midlands announces candidates for primary polls

Midlands Bureau Chief

THE Zanu PF Politburo passed a resolution that there will be no elections for senatorial posts in the Midlands province for the primary elections set for tomorrow.

This was revealed by Zanu PF Midlands provincial chairperson Cde Larry Mavima while addressing a provincial coordinating committee meeting in Gweru on 24 March.

He said there will be no Senatorial Constituency primary elections as Cde Tsitsi Veronica Muzenda (Gweru), Dr Frederick Makamure Shava (Chirumhanzu) Cde Mirriam Makweya (Gokwe South) Engineer Daniel Mackenzie Ncube (Kwekwe), Cde Maybe Mbohwa (Gokwe North), Dr Jorum Macdonald Gumbo (Mberengwa), Cde Dustan Francis Nhema Shurugwi Gokwe South are not contested.

“The Politburo passed the resolution that in the Midlands province, there are no elections for senatorial posts and all the local authority aspiring candidates were allowed to contest,” he said.

Cde Mavima said Politburo member Cde Simbarashe Mumbengegwi was assigned by the Politburo to monitor the primary elections in the province.

“There are going to be 635 polling stations in Midlands province and the elections will run from 7 AM to 4 PM. A national identity card and or a valid passport are required at polling stations. Emphasis should be on discipline amongst party members during the primary election,” he said.

Zanu Pf aspiring candidates for the upcoming House of National Assembly are as follows:

1.Chirumhanzu South Constituency

-Cde Barbara Rwodzi

-Cde Pedzisai Munanzvi

-Cde Jabulani Maburutse

2.Chirumhanzu- Zibagwe Constituency

-Cde Prosper Machando

-Cde Jacob Chokururama

-Cde Tichaona Rogers Nhari

3.Chiwundura Constituency

-Cde Ranganai Chauke

-Cde Celton Charamba

-Cde Sleiman Kwidini

-Cde Lydia Mudzamiri

-Cde Lindiwe Bidi

-Cde Vivian Maponga

4. Redcliff Constituency

-Cde July Gabarari Moyo

5. Vungu Constituency

-Cde Omega Sibanda

-Cde Brown Ndlovu

-Cde Forward Gundu

-Cde Sokoluhle Ncube

6. Silobela Constituency

-Cde Mtokozisi Manuki Mpofu

-Cde Jonah Nyevera

7. Kwekwe Central Constituency

-Cde Energy Ncube

8. Mberengwa Central Constituency

-Cde Tinashe Shumba

-Cde Merjury Musevenze

-Cde Justice Zvandasara

-Cde Samson Ncube

9. Mbizo Constituency

-Cde Moses Murada

-Cde Vongaiishe Mupereri

10. Zhombe Constituency

-Cde Edmore Samambwa

11. Gokwe Nembudziya Constituency

-Cde Justice Mayor Wadyajena

-Cde Flora Buka

-Cde Elarm Mpofu

-Cde Godknows Manzombe

12. Gokwe Mapfungautsi Constituency

-Cde Tawanda Karikoga

-Cde Costa Musandipa

13. Gokwe Central Constituency

-Cde Ernest Chigaba

-Cde Prince Mandaza

-Cde Davison Masvisvi

-Cde Mangami Dorothy

14. Gweru Urban Constituency

-Cde Natare Machinyise Esau

-Cde Constan Mukanganiki

-Cde Alex Mukwembi

-Cde Dzidzai Maride

-Cde Zezai Makomo

-Cde Arthur Gore

15. Shurugwi North Constituency

-Cde Robson Ronald Nyathi

-Cde Martin Mushayi

16 . Mberengwa East Constituency

-Cde Tasara Hungwe

-Cde Coming Bhiri Hove

-Cde Makhosini Hlongwane

-Cde Hamadziripi Dube

-Cde Elisha Moyo

-Cde Marko Raidza

-Cde Definite Mpofu

17. Shurugwi South Constituency

-Cde Edmond Mukaratigwa

-Cde Alfred Makara

-Cde Martin Venge

-Cde Wilson Mhuri

-Cde Ernest Muchechetere

18. Mberengwa West Constituency

-Cde Maud Ngwenya

-Cde Tawina Shumba

-Cde Alista Ndlovu

-Cde Bigson Makovere

-Cde Tafanana Zhou

-Cde Professor Munashe Shoko

19. Gokwe -Gumunyu Constituency

-Cde Jonathan Musariri

-Cde Edson Mafudza

-Cde Pfugamai Crispen Mugumbate

-Cde Canisio Misi

-Cde Twedzerwa Muzhangiri

-Cde Tawanda Chidakwa

-Cde Thomson Ndovi

-Cde Killaudi (Jimayi) Muduvuri

-Cde Freedom Murechi

-Cde Steven Ngwenya

20.Zvishavane- Ngezi Constituency

-Cde Dumezweni Mawite

-Cde Pearson Meeting Mbalekwa

-Cde Mecky Jaravaza

-Cde Shadreck Murechu

-Cde Dingilizwe Evans Mbasopi

21. Mkoba -South Constituency

-Cde Nicolyne Chiware Ncube

-Cde Wellington Magura

-Cde Militao Thomas

22.Mkoba North Constituency

-Cde Kudakwashe Shambare

-Cde William Gondo

-Cde Edgar Ncube

-Cde Rosemary Mvundla

23. Zvishavane -Runde Constituency

-Cde Cuthbert Mpame

-Cde Larry David Mavima

-Cde Freddy Moyo

24. Gokwe Chireya Constituency

-Cde Tonderai Moyo

-Cde Nagon Lastborn

-Cde Jabulani Mutare

-Cde Vengesai Mapuakurire

-Cde Ndhlukulani Jeremiah

-Cde Tapiwa Muduwuri

-Cde Emmanuel Mawarire

25. Gokwe Sengwa Constituency

-Cde Paul Mavima

26. Gokwe Kana Constituency

-Cde Owen Ncube Mudha Mbudhlo

27. Gokwe Sesame Constituency

-Cde Tongesai Muneri

-Cde Ernest Chipangura

-Cde Philemon Huchu

-Cde Chanda Godwin

-Cde Ozwel Runzirwayi

-Cde Masvingise Tichaona

-Cde Madron Matiza

-Cde Daniel Zendere

28. Gokwe Kabuyini Constituency

-Cde Spensor Chuma

-Cde Jabulani Mandla

WOMEN’S QUOTA

1. Gokwe North

-Cde Melania Mahiya Majubane

2.Zvishavane Shurugwi

-Cde Slyvia Choruwa

-Cde Docas Masango

-Cde Jesca Mazivazvose

-Cde Susan Sibanda

-Cde Anastancia Ndlovu

-Cde Coleta Mutambisi

3. Gweru-Chirumhanzu

-Cde Adonia Mpofu

-Cde Thandiwe Kavamba

-Cde Violet Nhare

-Cde Foromina Chivamba

4. Mberengwa

-Cde Tsitsi Zhou

-Cde Elina Shirichena

5. Gokwe North

-Cde Spiwe Mthombeni

6. Kwekwe

-CDE Perseverance Zhou

Youth Qouta

-Cde Kudakwashe Mnangagwa

@pchitumba1