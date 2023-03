Zimdancehall Awards on tonight

Showbiz Reporter

The stage is set for the Zimdancehall Awards 2022 edition taking place at Club Wood in Harare tonight.

Among those nominated are Enzo Ishall, Bazooker, Freeman, Lady Squanda, Bounty Lisa, Winky D, Freeman, Buffalo Souljah, Seh Calaz and Killer T.

Below is the full list of nominees:

1 BEST ZIMDANCEHALL MALE ARTIST 2022

BLOT

ENZO ISHALL

BAZOOKER

BOSS PUMACOL

SILENT KILLER

HWINDI PRESIDENT

FREEMAN HKD

BEST ZIMDANCEHALL FEMALE ARTIST 2022

LADY SQUANDA AFTA 8

LINDSAY CHAMANGURA

BOUNTY LISA

EMPRESS MASSINA

3. BEST HELMETS ARTIST 2022

JAHNOZ EXTRA BAD

VIVIUN DANCEHALL POLICE

DASHOCA

MR WAAH

DHADZA D

EYETAL FYAH

IRATTY

BOUNTY LISA

LADY SQUANDA

MASTERBARON

MISS TITIE

LADY GEE

BEST ZIMDANCEHALL ARTIST IN DIASPORA/OUTSIDE HARARE 2022

PROSPER FI REAL (SA)

QUONFUSED (Germany)

FIDEL COUNTRY BOY

ICE KING (SA)

BLACK WARRIOR

DELROY HKD

PEOPLE’S CHOICE AWARD 2022

FREEMAN HKD

WINKY D BIGMAN

SEH CALAZ

ENZO ISHALL

VAN CHOGA

BLOT

MOST INFLUENTIAL ARTISTE 2022

WINKY D BIGMAN

FREEMAN HKD

BUFFALO SOULJAH

SEH CALAZ

KILLER T

NUTTY O

DJ RIBHE CHILLSPOT

SELECTOR TANAMAN (Star FM )

DJ FYDALE (Kwekwe)

KING ALFRED (UK)

FYAHDJ DONFAMILY (SA)

DJ MASSACKA (ZiFM)

DJ MAWAYA

DJ SPICE

KING HER

DJ WINIE

DJ MEL

DOPE QUEEN

DJ EVERJOY

MERCILESS ZIM

ABISHA PALMER

GODFATHA TEMPLEMAN

ETHERTON B

JAH HANIF

RICO MYERS

MC BANSO

BEST FEMALE PRESENTER/MC 2022

MISS V CANDY

KVG

EMPRESS TRISHA

YAHYAH GOODVIBES

MC RUE

BEST ZIMDANCEHALL UPCOMING ARTIST 2022

BOI SHONA (HONAI)

BWOI BREEZY (NDAFUNGA)

CANTOLMAN (COMPEYA)

BABY DON (WAKANDIRAMBA)

SHAWTY ZW (ROVER)

RAS SHINE (KULE VANGU)

JAH BOBO (CHIPOKO CHAMUGABE)

Mendy Ahwe (Sowe)

BEST ZIMDANCEHALL PRODUCER 2022

CYMPLEX MUSIC ZW

LEVELS CHILLSPOT

SIMPLE SOLID RECORDS

MARS ON THE BEAT

TMAN MOUNTZION

DJ INNO

OSKID PRODUCTIONS

BEST ZIMDANCEHALL PRODUCER IN DIASPORA/OUTSIDE HARARE

KSG DI DON (SA)

JUSA DEMENTOR (UK)

DJ FYDALE (KWEKWE)

LYNASH (BULAWAYO)

CASHFLOW (CHINHOYI)

STREETS MUSIC (SA)

SINGLE JAY (SA)

BEST ALTERNATIVE ARTISTE 2022

POPTAIN

PROSPER FI REAL

LISHA T CASH COLLECTOR

KING SHADDY

MC KAMPTON

DELROY

BEST ZIM REGGAE ARTIST 2022

RAS CALEB

GANJATRIX (JAH BLESS)

SEH CALAZ

GUSPY WARRIOR

TOCKY VIBES

KAMUNAMATO KEKUBHAWA – QUONFUSED FT BAZOOKA

ZIMBABWEAN QUEEN – FREEMA FT CHRIS MARTIN

RUNNING STOMACH – KING SHADDY FT POPTAIN

TICHENGETANE – PROSPER FI REAL

KAMUNAMATO KEKUBHAWA – QUONFUSED FT BAZOOKER

DIRA RIZARE – NDUNGE YUT FT BLOT

NGIROZI – DFLEX FT ANDY MURIDZO

ZIMBABWEAN QUEEN – FREEMAN FT CHRIS MARTIN

RUNNING STOMACH – KING SHADDY FT POPTAIN

BEST ALBUM/EP/SINGLES COLLECTION 2022

RAMBA WARAIRA – BLOT

SOROJENA – HWINZA

ZINO IREMA – HWINDI PRESIDENT

DAVID & GOLIATH – FREEMAN HKD

CHICKEN & CHARMA – TOCKY VIBES

3 QUARTS – KING SHADDY

HOYO – BOSS PUMACOL

KUCOMPEYA – CANTOLMAN

MULUNDUKWA – SILENT KILLER

BATA- UNCLE EPATAN

RUNNING STOMACH-KING SHADDY FT POPTAIN

KAMUNAMATO KEKUBHAWA – QUONFUSED FT BAZOOKER

MASWERA SEYI – DOBBA DON

SHIRI INOZONGOFA – KILLER T

MHEMBERERO RIDDIM

HEART EMOTIONS RIDDIM

ZIM ONE RIDDIM

FIREBON RIDDIM

100 VOLTZ RIDDIM

BEST VIDEO/MEDLEY 2022

TSHIRT CHENA – POPTAIN

ROBBERY – FREEMAN

VHURAMAI – JAH MASTER

DZINZA RINE ZVARO – LINDSAY

ZIMTALENT 2 MEDLEY

HONAI – BOI SHONA

BEST VIDEO DIRECTOR

DRIFT ERNEST

SAP

RED CAT

DIRECTOR PRO VISUALS

SKY ROCKET

BEST BRAND/PROMOTER SUPPORTING ZIMDANCEHALL

CHIPAZ PROMOTIONS

PASSION JAVA

NASH TV

MASHWEDE

SCARFMORE RECORDS

WERRAS ENT

MAHWINDO FOUNDATION

BRAAI OUT ZW/TAMBA EVENTS

BEST ONLINE MEDIA 2022

NASH TV ZIM

PUNCHSTAR ENT

ZIMCELEBS

HAVOK ZW

MAXX NYANDORO

ZIM REALITY EYE

TEAM BP

FYAHLINKS SOUND

CHILLSPOT

DONFAMILY

TEAM EXPANDABLES

KILLING GIANTS

MABHOSVO & MATSANGA

HANDSOME GUDO & DJ KOSTA

BEST STAGE PERFORMER/ENTERTAINER