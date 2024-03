Dynamos vs Hwange line ups

Brendon Moyo, Online Reporter

It’s match week two and Dynamos host Hwange at Barboufields Stadium.

Can DeMbare finally get it right after a disappointing start or will Chipangano make it two out two.

Team News:

Tanaka Shandirwa returns to the Dynamos starting line up while Martin Mapisa makes his debut.

Dynamos:

Martin Mapisa, Emmanuel Jalai, Shadreck Nyahwa, Donald Dzvinyai, Kevin Moyo, Tanaka Shandirwa, Fredrick Ansa Fredrick-Botchway, Donald Mudadi, Nomore Chinyerere, Emmanuel Paga, Keith Madera.

Hwange:

Wellington Muuya (gk), Jofias Mumpande, Bhekani Sibanda, Kelly Shiyandindi, Lukas Sibanda, Solomon Sithole, Shepard Gadzikwa, Canaan Nkomo, Mongameli Tshuma, Gwift Mbweti, Marcelline Mlilo.